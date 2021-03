Migratie, altijd weer een splijtzwam

Maar er is wel degelijk iets te kiezen, tussen de partijen. Punt is wel dat er sinds de toestroom van Syrische vluchtelingen vanaf 2015 eigenlijk geen sluitend plan is gemaakt. Nog altijd is er geen asielprocedure om een grote aanwas goed te kunnen hanteren. Premier Mark Rutte was niet zo gecharmeerd van de opmerking Wir schaffen das van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, omdat het signaal was: in Europa krijgt u opvang. Pas toen landen als Macedonië en Hongarije de grenzen sloten, droogde de vluchtelingenstroom op. De Turkije-deal vervolmaakte dat, waarbij Europa migranten uitruilde voor opvang aan oorlogsvluchtelingen.