Mijnraad: 1500 onveilige huizen in Groningen zo snel mogelijk versterken

Volgens de Mijnraad, een belangrijk adviesorgaan op het gebied van delfstoffenbeleid, moeten de 1500 woningen zo snel mogelijk worden versterkt, omdat ze niet voldoen aan de veiligheidsnormen.



Verder zijn er nog 5700 woningen die wel voldoen aan de veiligheidsnorm, maar binnen een 'onzekerheidsmarge vallen'. Als het aan de Mijnraad ligt, mogen die bewoners zélf bepalen wat er gebeurt met de versterking van hun huis.



De Mijnraad onderscheidt nog een derde groep woningeigenaren, waarbij de versterkingen aan hun huis op dit moment niet noodzakelijk zijn, maar er wel toezeggingen zijn gedaan. Dat gaat om nog eens 2200 woningen. Het adviesorgaan adviseert dat ook die mensen zeggenschap krijgen over de versterking van hun huizen. 'Sloop en nieuwbouw is daarbij alleen een optie als daar al toezeggingen over gedaan zijn, of als het per se nodig is om de veiligheidsnormen te halen', staat in het rapport.



De Mijnraad adviseert het kabinet correct om te gaan met de gewekte verwachtingen bij de Groningers. ,,Als er verwachtingen zijn gewekt, ga dan met die huiseigenaren in gesprek. Ook als het niet meer nodig is qua veiligheid", zegt voorzitter Co Verdaas vanmorgen bij de presentatie van het rapport. ,,Er bestaat een hoop wantrouwen en emotie rond dit dossier."