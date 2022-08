Miljardenpakket Prinsjesdag: ‘meer dan 14 miljard’ voor koopkrachtreparatie, lagere belasting op arbeid

Het geld wordt ingezet om de pijn van de hoge inflatie en energieprijzen te drukken, zeggen ingewijden in Den Haag. Vannacht kwam er in het kabinet overeenstemming over het pakket, dat op Prinsjesdag officieel moet worden gepresenteerd.

Volgens een Haagse bron is het een ‘gigantisch pakket’, waarmee zou moeten worden uitgedrukt dat het kabinet de pijn van burgers serieus neemt.

Het slechte nieuws is volgens bronnen dat iets extra's voor 2022, de laatste maanden van het lopende jaar dus, ‘niks mogelijk is gebleken’. De uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst kunnen dat ‘niet aan', zo is gebleken. Pijnlijk, omdat dit najaar veel mensen al in de problemen dreigen te komen door hun hoge energierekening.

Structurele veranderingen

Het kabinet was de afgelopen koortsachtig op zoek om grotere groepen burgers te helpen de klap van de hoge inflatie en de gestegen energieprijzen te verzachten. Eerder dit jaar trok het kabinet bijna 7 miljard uit. Toen werd de energiebelasting verlaagd, net als de accijnzen op brandstof en de btw op energie. Die lijn trekt het kabinet door: ook in 2023 moet zo de energieprijzen worden gedrukt. Dit zou bovendien zo ‘gericht mogelijk’ gaan gebeuren, zodat het geld bij mensen komt die het echt nodig hebben. Bijvoorbeeld door dit via toeslagen te doen.

In het pakket zitten ook ‘structurele veranderingen in het belastingstelsel’, ingrepen die ook in de jaren na 2023 zullen blijven gelden. Dat ziet onder meer op het verlagen van de belasting op arbeid. Daarentegen gaan de lasten voor vermogenden en bedrijven wel omhoog, zeggen ingewijden. Wat dat precies betekent, is nog onduidelijk.

Door armoedegrens zakken

Volledig scherm Fractievoorzitters Pieter Heerma (CDA), Jan Paternotte (D66) en Sophie Hermans (VVD)verlaten het ministerie van Financiën na overleg over de begroting. © ANP De cijfers van dit jaar waren gitzwart: de koopkracht van Nederlanders gaat dit jaar keihard onderuit, gemiddeld met 6,8 procent, becijferde kabinetsadviseurs van het Centraal Planbureau. Dat historisch beeld zorgt er zelfs voor dat volgend jaar ruim 1,2 miljoen Nederlanders door de armoedegrens zakken, onder wie 308.000 kinderen.

Marathonsessie voor fractievoorzitters

De coalitiepartijen en het kabinet werden het vanochtend rond 5.30 uur eens over de nieuwe begroting. Na een marathonsessie die voor de fractievoorzitters meer dan veertien uur duurde en voor de top van het kabinet ruim elf uur, werd overeenstemming bereikt, melden premier Mark Rutte en vicepremier Sigrid Kaag. Dat is net op tijd voor een belangrijke deadline. Rutte wilde na afloop alleen spreken van een ‘goed’ pakket.

De inhoud van de plannen wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Om dat te halen, moeten de plannen uiterlijk vandaag naar de Raad van State gestuurd worden. Kaag zei dat ze zich geen zorgen had gemaakt dat het overleg in het zicht van de haven zou stranden. ,,We wisten dat we er eruit zouden komen, alleen is het fijn dat we er om 05.23 uur ook écht uit zijn.”

Volgens Rutte zijn de vraagstukken die voorlagen ‘heel omvangrijk’, en waren de gesprekken daardoor ‘heel complex’. De marathonsessie was volgens hem dan ook noodzakelijk. ,,Anders hadden we het niet gedaan. We mogen elkaar graag, maar slapen is ook fijn.”

Volledig scherm Jan Paternotte (D66) komt aan met pizza's bij het ministerie van Financiën voor bij het overleg. © ANP

Volledig scherm Sophie Hermans (VVD) staat de pers te woord. © ANP

Volledig scherm Premier Rutte bij het ministerie van Financiën na een overleg tussen het kabinet met coalitiepartijen over de begroting van volgend jaar. © ANP

