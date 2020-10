Minder snel permanent verblijf voor criminele vreemdeling die opgroeide in Nederland

Het gaat volgens het voorstel, dat vandaag openbaar is gemaakt, concreet om vreemdelingen die in Nederland zijn geboren of al voor hun vierde levensjaar hier waren, die hoofdzakelijk verblijven in ons land en die inmiddels meerderjarig te zijn.

Tot nu toe kon criminelen met deze achtergrond alleen een permanente verblijfsvergunning worden geweigerd als ze onherroepelijk waren veroordeeld voor een ‘maatschappij-ontwrichtend’ zwaar drugsmisdrijf, waar een gevangenisstraf van meer dan 60 maanden op stond. Die beperking wordt nu geschrapt.

Want volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) is alleen kijken naar handel in verdovende middelen ‘willekeurig’ en laat deze gang van zaken enkele zeer ernstige misdrijven (zoals levensdelicten en zedenmisdrijven) buiten beschouwing.

Individueel beoordeeld

Door de aanpassing lopen veel meer criminele buitenlanders met een langdurig verblijf in ons land aan tegen een mogelijke afwijzing van een permanente vergunning. Die kan in beeld komen als ze worden veroordeeld voor een misdrijf waarop maximaal drie jaar gevangenisstraf of meer staat, of als ze tbs krijgen. Elke zaak wordt wel individueel beoordeeld.

In de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie was de maatstaf voor beëindiging van een verblijfsvergunning al verruimd, waardoor ook zedendelicten gepleegd door langdurig verblijvende vreemdelingen konden leiden tot verblijfsbeëindiging.

De wijziging geeft de IND ook meer ruimte om bestaande vergunningen van criminelen in te trekken, liet het kabinet eerder al weten, al gold de beperking van een drugsdelict daar al niet.

