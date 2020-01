Minister bezorgd over krimpende vogels

Nu is het definitief: Vanaf dit jaar verbod op knalvuur­werk en vuurpijlen

16:47 Het is nu definitief: komende jaarwisseling mogen er geen rotjes of vuurpijlen worden afgestoken. Een Kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken voor zo'n verbod, en het kabinet gaat daar nu in mee. Dat bevestigen Haagse bronnen aan deze redactie.