Minister Blok: Geen garanties voor reiziger die loopje neemt met regels in buitenland

Blok pleit voor realistische verwachtingen, zo zei hij vanmiddag bij de presentatie het rapport De Staat van het Consulaire, het eerste overzicht van wat Nederland doet voor landgenoten in den vreemde dat voortaan jaarlijks verschijnt. Nederland maakt niet de dienst uit in een ander land, waar de wetten en gebruiken sterk kunnen verschillen met de onze, en mengt zich niet in de rechtsgang van deze landen.



Er zitten beperkingen aan wat Nederland kan doen, aldus Blok. ,,Mensen boeken een spannende reis, maar realiseren zich niet naar welk land ze eigenlijk toe gaan.’’ Als voorbeelden noemt de bewindsman de avonturiers die in 2017 Afghanistan wilden ontdekken en er bij een beschieting door de Taliban achter kwamen dat het geen ideaal vakantieland is en het team van Spoorloos dat er in Colombia werd ontvoerd. ,,Zij merkten dat we bij het reisadvies voor dat land niet voor niets een deeltje rood hadden gekleurd.’’



Recent kwamen nog twee Nederlanders in de problemen die vergeten waren hun visum te verlengen. ,,De meeste mensen denken dan: ‘ach, dat is toch geen probleem?’ Maar zij moesten de gevangenis is. Daar krijgen we ze niet 1, 2, 3 uit, omdat het niveau van dienstverlening in zulke landen anders is en er niet meteen een reactie komt. We hebben niet voor ieder probleem een oplossing.’’



In 2017 hielp Buitenlandse Zaken 3071 Nederlanders die in het buitenland in moeilijkheden kwamen. Het ging om vermissingen (70), kinderontvoeringen (45), overlijdensgevallen (385), ziekenhuisopnames (137), mensen die in geldnood zaten (329) en journalisten die in de problemen kwamen (5). Veruit de grootste groep, 2100, kreeg bijstand omdat ze in de cel belandden.