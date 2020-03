Minister Bruins wordt onwel en verlaat coronadebat: ‘Flauwte door oververmoeidheid’

Bruins denkt zelf dat de ‘intensieve weken’ die hij draait hem even teveel zijn geworden. ,,Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden,” laat hij via Twitter weten. Hier meldt hij ook dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen die hij kreeg. Nadat Bruins onderuit ging werd hij door zijn collega Wouter Koolmees van Sociale Zaken overeind geholpen. Daarop staakte de Kamervoorzitter het debat tijdelijk.



Bruins speelt als minister Medische Zorg een prominente rol bij de Nederlandse aanpak om het oprukkende virus tegen te gaan. In het debat in de Kamer werd het hem ook moeilijk gemaakt. Veel Kamerleden zijn ontevreden over zijn inschatting van de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg en zijn aanpak om die spullen zo snel mogelijk weer te krijgen. Hij deed onder druk van de oppositie een aantal toezeggingen. Het coronadebat duurde al de hele middag.