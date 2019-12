Minister buigt voor boze Kamer over astmacentrum Davos

Het Nederlands Astmacentrum in Davos blijft vooralsnog open. Een meerderheid van de fracties in de Tweede Kamer droeg minister Bruno Bruins (VVD) van Volksgezondheid vanavond op het negatieve advies van het Zorginstituut te heroverwegen.

Het Zorginstituut negeerde vorige week de uitkomst van een onderzoek - dat het zelf had opgezet - naar de voordelen van een hooggebergtebehandeling voor patiënten met de zwaarste vorm van astma. De onderzoekers constateerden dat een verblijf in Davos voor de groep leidt tot beter herstel dan een opname in eigen land. Volgens het Zorginstituut was het drie jaar durende onderzoek onder 170 lijders aan ernstig astma wetenschappelijk niet stevig genoeg onderbouwd.

Bruins nam het advies van het Zorginstituut deze week over tot ontsteltenis van longartsen, patiënten en oud-patiënten. Vanavond sloot het gros van de fracties in de Tweede Kamer zich in een spoeddebat aan bij de tegenstanders van sluiting van ‘Davos’. De minister werd slechts gesteund door zijn eigen VVD-fractie en, zij het aarzelend, D66.

Huiswerk

Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie wensten de rijen op het gevoelige dossier niet gesloten te houden. Het Zorginsituut moet het huiswerk over doen en een nieuw onderzoek gelasten, stelde parlementariër Carla Dik-Faber namens de ChristenUnie en de SGP. Het CDA miste een overgangsperiode en vond het besluit over het meer dan honderd jaar oude longinstituut in de Alpen te plotseling, zei Kamerlid Van den Bergh.