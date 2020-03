Minister De Jonge rekent op meer Nederlandse sterfgevallen door corona

In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus. De senior was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Minister Bruins (Medische zorg), verantwoordelijk voor de aanpak van corona in onze land, is momenteel in Brussel om over de crisis te praten. Vandaag werd ook bekend dat het aantal besmettingen in ons land is gestegen tot 128 gevallen.

Na afloop van de wekelijkse ministerraad in Den Haag zei minister De Jonge over het risico voor kwetsbare mensen om te overlijden aan het coronavirus: ,,Het verloop van deze ziekte is zo dat daar rekening mee moet worden gehouden. Dat is zeker zo.”

Ouderen kwetsbare groep