Minister en korpschef doen cao-voorstel politie: 7 procent meer loon

Pechtold: Volgens Blok is Nederland mislukt

21 juli Met zijn kritische opmerkingen over migratie en multiculturele samenlevingen zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken eigenlijk dat we als Nederlandse samenleving zijn mislukt. Dat stelt leider Alexander Pechtold van regeringspartij D66. Hij is niet te spreken over de uitspraken van de VVD-minister, zei hij in het tv-programma Jinek.