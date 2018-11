Minister Grapperhaus: Aan de bak met duizenden onbehandelde politiezaken

Het gaat om aangiftes en registraties van misdrijven waarbij er wel kans is dat de politie ze kan oplossen, omdat er voldoende aanknopingspunten zijn. ,,We moeten ernaar streven dit cijfer zo laag mogelijk te krijgen’’, aldus de minister. Verrast is Grapperhaus naar eigen zeggen niet, omdat de cijfers de afgelopen jaren min of meer stabiel waren. ,,Het is zo'n 4 procent van de aangiftes, het gaat vaak over lichte delicten.’’



De Kamer debatteerde vandaag met Grapperhaus over de kwestie. Oppositie- én regeringspartijen in de Kamer noemen de cijfers onacceptabel. Het is ‘frustrerend voor politiemensen en pijnlijk voor slachtoffers’ dat de politie niets met een aangifte doet, vindt Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). Regeringspartijen VVD en CDA delen die mening.



Op dit moment heeft de politie zeker 40.000 zaken in behandeling. Daarnaast liggen er rond de 23.000 nieuwe zaken nog op de plank. Misdrijven met geweld en veel impact worden niet gestaakt, benadrukte een woordvoerder.