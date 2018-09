Minister Grapperhaus naar rechter om cao-acties politie te dwarsbomen

De minister sommeerde de politiebonden vanmiddag de acties, waarbij de politie alleen nog maar uitrukt bij echte grote nood, af te zwakken. Volgens hem zorgen de aangekondigde acties voor 'onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid'. Zo niet, dan zou hij naar de rechter stappen.



De bonden lieten rond 17.00 uur weten niet in te gaan op de opdracht. ,,Tenzij er voor het weekeinde een cao-akkoord komt, of de rechter er een stokje voor steekt, gaan de acties door", aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. De rechter moet de zaak nu gaan beoordelen.



Volgens NPB-voorzitter Jan Struijs is de veiligheid bij ‘de zwaarste actie in de historie’ niet in het geding. ,,We hebben daar goed over nagedacht. De veiligheid van burgers zullen we nooit uit het oog verliezen.”