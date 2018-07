Minister: Handen af van zieke of gestrande zeehonden

Update Eind 2019 moet onderzoek naar mensen met 'voltooid leven' af zijn

6 juli Het kabinet wil dat eind 2019 een onderzoek is afgerond naar de grootte en het welbevinden van de groep mensen die hun leven voltooid achten. Dat staat in een brief over medisch-ethische kwesties die vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd.