Minister Helder draagt speldje in plaats van OneLove-band, Qatari maken wél statement met armband

Minister Conny Helder stond vanmiddag zonder OneLove-band op de tribune van de wedstrijd Nederland-Qatar. In plaats daarvan had ze een OneLove-speldje op haar kleding, al was die door haar oranje-kleurige sjaal niet heel duidelijk zichtbaar. Haar Qatarese buren op de tribune maakten wel een opvallend statement met een band: ze toonden hun steun aan de Palestijnen.

De twee mannen naast Helder, onder wie de hoogste baas van het Qatarese Openbaar Ministerie, deden aan het begin van de wedstrijd een paars-witte band om die de laatste dagen vaker wordt gezien in Qatar. Het is een antwoord op het West-Europese statement voor gelijke LHBIT-rechten dat in het Midden-Oosten niet wordt gewaardeerd. ,,Het is een sterke reactie op de OneLove-campagne", stelt minister Helder.

‘Teleurgesteld’

Zelf wilde ze geen statement met een band maken, zei ze na de wedstrijd. Een speldje paste beter bij haar. ,,Dat draag ik vaker. Voor deze wedstrijd vond ik dat het meest logische om te doen.” De minister zei niet direct bang te zijn dat de handelsrelatie met Qatar in gevaar was gekomen als ze de OneLove-band wel had gedragen. ,,Maar de kwestie ligt zeker gevoelig, dat heb ik vandaag ook kunnen merken.”

Ze staat vierkant achter de gedachte van de OneLove-campagne, zei Helder eerder vandaag via een woordvoerder. Maar ze draagt de band niet omdat ze voor wat subtielers wil gaan. ,,Alleen zo kunnen we écht duurzame verandering bewerkstelligen.”

De minister heeft aan FIFA-baas Infantino laten weten teleurgesteld te zijn over het verbieden van de band op het veld. De top van de KNVB droeg op de eretribune ook een speldje, bedoeld als statement voor LHBTI-rechten en gelijke behandeling.

COC: ‘Nogal slap’

De OneLove-band, een van oorsprong Nederlands initiatief, werd eerder op de Qatarese tribunes wel gedragen door de ministers van België en Duitsland. Vanavond wordt hij bij Wales-Engeland ook gedragen door de Britse staatssecretaris van Sport, een man die openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit. Het verschil is dat de Nederlandse minister van Sport in de buurt van de leider van het gastland zat. KNVB-baas Gijs de Jong noemde het eerder een ‘behoorlijke provocatie’ om de band - die staat voor onder meer homo-acceptatie en westerse waarden - naast de emir te dragen. Emir Tamim bin Hamad Al Thani zit overigens niet op de tribune bij de Nederlandse delegatie. Hij heeft een aparte box.

COC Nederland, de landelijke lhbti-belangenorganisatie, vindt het ‘nogal slap’ dat Helder geen OneLove-band, te meer omdat haar collega's uit de buurlanden dat wel deden. Ze zou dit volgens het COC kunnen goedmaken door gelijke rechten met de autoriteiten in het land te bespreken. Ook Amnesty hoopt dat de minister zich uitspreekt, bijvoorbeeld over een compensatiefonds voor getroffen migrantenarbeiders, vrouwenrechten en rechten voor lhbti’ers. ,,Dat hebben we nog niet gehoord van haar. Het liefst zien wij dat ze daar in het openbaar wat over zegt.”

Verbod op de band

Het was afwachten hoe Helder (VVD) op de tribune van het Al Bayt-station zou verschijnen. Vooraf wilde ze niets kwijt over een mogelijk statement in de nabije omgeving van emir Tamim bin Hamad bin al-Thani. De laatste weken is gebleken dat de band in Qatar nog veel meer controverse oproept dan vooraf de verwachting was. Aanvoerders van een aantal West-Europese landen wilden de band dragen tijdens de wedstrijd, maar dat werd verboden.

Minister Helder spreekt in Qatar ook andere politici. Zo heeft ze gelijke kansen en inclusiviteit besproken met de ministers van Sociale Zaken en Arbeid. ,,Deze constructieve gesprekken willen we ook in de toekomst blijven voeren", stelt Helder.

