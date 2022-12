Minister Helder had niet door dat tekst ‘never mind’ op sjaal stond: ‘Gewoon onhandig’

Minister Conny Helder denkt dat haar OneLove-speldje ‘écht duidelijk genoeg was’ bij de wedstrijd Nederland-Qatar tijdens het WK-voetbal in de islamitische oliestaat. Niet alleen het kleine formaat van het speldje zorgde voor een vloedgolf aan kritiek. Ook haar sjaal met de tekst ‘never mind’, die de speld deels bedekte, was criticasters een doorn in het oog.

,,U kunt er van op aan dat ik het zeer zichtbaar - in het hele complex, bij alle ontmoetingen - bij de wedstrijd heb gedragen, en dat het ook is opgevallen”, spreekt Helder bij het vervolg van het debat over de sportbegroting vandaag. Dit debat moest afgelopen maandag nog noodgedwongen onderbroken worden vanwege het reisschema van de minister. Ze kijkt tevreden terug op haar actie in het Al Bayt Stadion, waar Nederland met 2-0 won van het gastland.

De Kamer bleef toch kritisch op de minister van Langdurige Zorg en Sport, ,,Het bezoek aan Qatar lag onder een vergrootglas”, aldus SP-Kamerlid Michiel van Nispen. ,,En dat is maar goed ook, want anders was het minuscule statement van de minister misschien niet eens opgevallen.” Hij noemt het dragen van de speld, in combinatie met de ‘never mind’-sjaal, ‘een diplomatieke blunder’. Dat komt volgens hem ook door het pro-Palestijnse statement van de Qatarese minister bij de wedstrijd, wél uitgedragen door het dragen van een band.

Gewoon onhandig

,,Mijn statement is meer dan het uiterlijke vertoon”, reageert minister Helder. Zo heeft ze meerdere malen ‘de betekenis van de OneLove-campagne’ uit kunnen leggen aan de Qatari. ,,Ik heb er voor gekozen om het te houden bij een speldje, maar dat speldje was écht duidelijk genoeg tijdens de wedstrijd.” Daarbij ziet ze de actie van de Qatarese minister als een ‘pushback’ tegen ‘het gevoel dat we op bezoek komen en onze westerse waarden opleggen’. ,,Het was niet onvoorzien dat het gebeurde”, aldus de minister.

Over de sjaal meldt Helder nog dat ze deze droeg omdat ze 'representatief voor de dag wilde komen’. ,,Ik ben 64, en met een openvallend jasje moet ik dat een beetje aankleden.” Het was haar en haar gezelschap niet opgevallen dat de tekst ‘never mind’ erop stond. Toen het haar duidelijk werd heeft ze de sjaal onmiddellijk afgedaan. ,,Dat was gewoon onhandig”, geeft de minister toe.

Volledig scherm Het OneLove-speldje van Conny Helder. © ANP

