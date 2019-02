Minister Hoekstra ziet niets in verkoop 6%-belang KLM

video Klaas Dijkhoff niet vervolgd voor oplaten van 500 ballonnen in Den Bosch

14:58 VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff wordt vooralsnog niet vervolgd voor het oplaten van 500 ballonnen. De Partij voor de Dieren had justitie hiertoe opgeroepen, nadat Dijkhoff tijdens het VVD-partijcongres op 24 november in Den Bosch de ‘wensballonnen’ met zijn beeltenis had opgelaten.