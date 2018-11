Minister hoopvol over doorstart ziekenhuizen Flevoland

Commissie­voor­zit­ter Verbeet: Defensie is een uitgewoon­de organisa­tie

15:55 De commissie die onderzoek doet naar een veilige werkomgeving bij Defensie, is geschrokken van de situatie bij de krijgsmacht. ,,We treffen een uitgewoonde organisatie aan. Er moet echt ontzettend veel gebeuren’’, zei commissievoorzitter Gerdi Verbeet, oud-Kamervoorzitter, vanochtend in een gesprek met Kamerleden.