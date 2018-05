Minister: intrekken Nederlanderschap jihadistenduo nog niet aan de orde

Het Nederlanderschap van twee in Turkije veroordeelde Syriëgangers wordt op dit moment niet ingetrokken. Het Openbaar Ministerie (OM) moet eerst de veroordeling in Turkije beoordelen, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag in de Kamer. Ze sluit niet uit dat de twee na die beoordeling alsnog hun Nederlandse nationaliteit verliezen.

Quote Een ongecontro­leer­de terugkeer naar Nederland kan niet aan de orde zijn Minister Ollongren Ollongren reageerde op vragen van PVV-Kamerlid Machiel de Graaf over de veroordeelde Syriëgangers Reda N. en Oussama A., die vorige week in Turkije tot zes jaar cel zijn veroordeeld, maar hun hoger beroep in Nederland mogen afwachten.



,,Een ongecontroleerde terugkeer naar Nederland kan niet aan de orde zijn", aldus de bewindsvrouw, die benadrukt dat het OM eerst een beoordeling van de veroordeling in Turkije moet doen. Wanneer die plaats zal vinden, is onduidelijk.

Bloed aan de handen

Dat is tegen het zere been van de PVV. De Graaf stelt dat het kabinet 'liters bloed aan de handen' heeft als de Syriëgangers een aanslag plegen in Nederland. Hij wil dat het kabinet ze per direct het Nederlanderschap afneemt. Dat is al vijf keer eerder gebeurd dit jaar. ,,Waarom nu dan niet?", vraagt de PVV'er zich openlijk af.



Volgens Ollongren wordt er 'vanzelfsprekend rekening gehouden met het risico voor Nederland'. De AIVD en politie houden de situatie scherp in de gaten, benadrukt ze.

Terrorisme

De jihadisten zijn in Turkije veroordeeld omdat ze zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie. Ze worden bij aankomst in Nederland opgepakt, liet het OM vorige week al weten. ,,Dat is standaard bij terugkerende Syriëgangers", aldus een woordvoerder.

Wat er daarna met de twee zal gebeuren, is onduidelijk. ,,Zo is het niet mogelijk om ze hier voor hetzelfde feit te vervolgen", zegt Ollongren. Het OM laat weten de veroordeling in Turkije goed te gaan bekijken.

Heropvoedingskamp

Reda N. sloot zich in 2014 aan bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië. Twee jaar later vluchtte hij samen met Oussama A., en meldden zich bij het Vrije Syrische Leger, dat hen opsloot in een 'heropvoedingskamp'. Ze slaagden erin de grens met Turkije over te steken, waar ze werden opgepakt door Turkse militairen en vastgezet in de gevangenis.