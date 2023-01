Minister Jetten wil meer lng-terminals tegen gastekort: ‘Liefst voor volgende winter’

Coalitie­par­tij­en vinden dat Nederland voorop moet lopen tegen Iran: ‘We moeten grote druk uitoefenen’

De Tweede Kamer vindt dat Nederland in Europa het voortouw moet nemen bij maatregelen tegen de machthebbers in Iran. Europa zou moeten optrekken met de Verenigde Staten ‘en andere landen in de vrije wereld’, schrijven de leiders van tien partijen in een opiniestuk in de Volkskrant. ,,We kunnen met alle landen samenwerken en de dialoog zoeken, maar we staan op als mensen en hun rechten, hun vrijheid en hun leven op het spel staan.”

