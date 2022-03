Minister keurt stikstofberekening Lelystad Airport en Schiphol af

Dat bevestigen bronnen aan EenVandaag. Actiegroep SATL, die tegen de opening van Lelystad Airport is, claimde eind 2019 al dat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet klopten.



Door de luchthaven was gerekend met een veel te hoge temperatuur van de uitstoot van vliegtuigen. Daardoor stijgen de uitlaatgassen op, vermengen ze zich en slaan ze over een veel groter oppervlak neer. Het resultaat: de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt is op papier kleiner. Gunstig voor Lelystad Airport, want de berekende stikstofneerslag werd hierdoor zo laag dat er geen vergunning hoefde te worden aangevraagd, maar slechts een melding hoefde te worden gedaan.

Het nieuwe kabinet stelde het besluit over Lelystad Airport eind vorig jaar uit. Pas in 2022 zal Rutte IV een definitieve beslissing nemen over de opening van het vakantievliegveld in Flevoland. Dat bleek uit het coalitieakkoord dat medio december werd overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

‘Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw’, staat in het coalitieakkoord. ‘Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hubfunctie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvliegroutes in ogenschouw nemen.’

Investeringen

Voorstanders stellen dat de vakantieluchthaven tot veel extra banen leidt. Royal Schiphol Group, eigenaar van Lelystad Airport, hoopt dat het kabinet snel een knoop doorhakt over de opening. ,,In principe is Lelystad Airport er klaar voor”, zei woordvoerder Hans van Kastel begin vorige maand tegen deze site. ,,Zodra het besluit wordt genomen over opening, zijn er nog een paar zaken te regelen. Denk bijvoorbeeld aan winkels en horeca.”



Over de 32 miljoen euro die in de toekomst nog geïnvesteerd moet worden, zei Van Kastel: ,,Dat zijn gedateerde cijfers uit 2014. Nieuwe cijfers delen we op dit moment niet. Zodra opening duidelijk wordt, beoordelen we dan wat de marktomstandigheden zijn en volgt er een aanbesteding.”

De afgelopen jaren is er voor ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in Lelystad Airport. Er kwam een nieuwe terminal, een grote parkeerplaats, de start- en landingsbaan werd verlengd en de verkeerstoren verhoogd. Een kant-en-klare luchthaven, gereed om van start te gaan als vakantievliegveld, zoals wethouder Elzakalai meent. ,,Er is nu al zoveel geld geïnvesteerd, meestal vinden politici het dan zonde om te laten schieten. Ik denk dat Lelystad Airport daarom wel open zal gaan”, zei economisch geograaf Felix Pot van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Schiphol

Er zijn grote problemen bij het toekennen van een natuurvergunning voor Schiphol. Om te voldoen aan de regels voor de huidige situatie, met jaarlijks maximaal 500.000 vluchten, zijn volgens ingewijden grote offers nodig: óf het aantal vluchten moet drastisch omlaag, of het aantal boeren in de omgeving.

Het kabinet dacht bij de groei van Schiphol en de opening van Lelystad Airport jarenlang weg te komen zonder zo’n natuurvergunning, die in kaart brengt hoe de activiteiten van de luchthaven bijdragen aan de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder stikstof. Actiegroepen die strijden tegen Lelystad haalden daar echter een streep door.