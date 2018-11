Minister Koolmees bijt zich stuk op zijn actielijst

Coalitie investeert 10 miljoen om aantal verkeersdo­den naar nul te krijgen

11:14 De regeringscoalitie maakt 10 miljoen euro vrij om het aantal verkeersslachtoffers op de weg terug te dringen. Het geld is de eerste stap in de torenhoge ambitie om in 2030 geen doden op de weg meer te hebben.