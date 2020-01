Minister: Moederorganisatie Hoenderloo groep is ‘too big to fail’

Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanmiddag in een debat over de financiële problemen in de jeugdzorg. Begin december werd duidelijk dat het bestuur van Pluryn de deuren van de Hoenderloo Groep binnen een jaar wil sluiten.

Het overgenomen onderdeel is volgens minister de Jonge al jaren een financiële ‘bleeder’: Hoenderloo Groep brengt zo’n tien procent van de omzet binnen van de totale groep, maar is verantwoordelijk voor een derde van het verlies van de hele groep.

Continuïteit van zorg

,,Pluryn is too big to fail", meent De Jonge. Daarmee zegt hij volgens Kamerleden ook dat dochterbedrijf Hoenderloo Groep dat niet is. ,,De minister geeft dus feitelijk aan dat er geen doorstart komt", constateert PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Ik vind dat de minister zich wel heel erg laat meeslepen in het afbouwscenario van de top", aldus SP‘er Maarten Hijink.