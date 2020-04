'Minister moet beter onderhandelen over prijs nieuwe medicijnen’

De Algemene Rekenkamer constateert dat de minister nu nauwelijks kan beoordelen welke prijs voor de fabrikant rendabel is. Tegelijk zeggen de rekenmeesters dat de inzet van de minister altijd minstens zou moeten zijn dat een middel kosteneffectief is.



Daarnaast vindt collegelid Ewout Irrgang dat de minister voor Medische Zorg de Tweede Kamer best wat meer informatie over onderhandelingstrajecten kan geven. En de bewindsman, momenteel Martin van Rijn, moet nagaan onder welke omstandigheden hij bereid is ‘nee’ te zeggen als een farmaceut onvoldoende korting geeft. Irrgang: ,,Het gevolg daarvan kan zijn dat een geneesmiddel niet in het basispakket van verzekerde zorg wordt opgenomen.”



Minister Van Rijn stelt in een reactie op het rapport dat onderhandelen over medicijnprijzen ‘een noodzakelijk kwaad’ is. ,,Helaas kan er een moment komen dat ik ‘nee’ moet zeggen tegen een bedrijf dat niet wil zakken met de prijs. Natuurlijk wil ik dat niet, maar iedereen zal begrijpen dat het linksom of rechtsom wel betaald moet worden. We mogen ons (ik, de patiënt én de premiebetaler) niet laten chanteren", aldus de bewindsman.