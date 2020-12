Minister: Olifant Buba mag blijven bij circusfamilie

Sinds 2015 mogen wilde dieren niet meer optreden in een circus. De familie Freiwald wilde olifant Buba echter houden omdat het dier volgens hen al decennia deel uitmaakt van de familie. Het circus kreeg een ontheffing tot 30 juni 2020, maar ook die datum is inmiddels verstreken.

Sindsdien leek minister Schouten de 45-jarige vrouwtjesolifant naar een opvang in bijvoorbeeld Frankrijk te willen sturen. Maar als hij elders zou worden ondergebracht, sterft hij snel aan eenzaamheid, zo vrezen de Freiwalds. De olifant treedt niet meer op, maar reist nog wel steeds mee.

De Tweede Kamer wilde een uitzondering voor Buba en stemde vandaag in ruime meerderheid voor twee moties. De belangrijkste was een CDA-wens om Buba bij haar circusfamilie te laten blijven. Ook een PVV-wens om de olifant in Nederland te houden kon op steun rekenen.