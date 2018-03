Minister: ook buitenlandse trucks moeten aan milieunorm voldoen

Het probleem speelt niet alleen in de steden, maar ook in het Rotterdamse havengebied waar de Maasvlakte een milieuzone is. Nederlandse transportondernemers zien met lede ogen toe hoe zij moesten investeren in schonere trucks om in de Rotterdamse haven te mogen werken en hun concurrenten uit het Oostblok niet.



Van Nieuwenhuizen belooft de kwestie aan te kaarten bij haar Europese collega's. ,,We zullen in overleg moeten met de landen waar die vrachtwagens vandaan komen.''