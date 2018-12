Minister optimistisch over slimme enkelband bij drankverbod

De alcoholmeter, een enkelband die via zweet meet of, wanneer en hoeveel alcohol er is gedronken, lijkt een betrouwbaar controlemiddel voor mensen die een alcoholverbod opgelegd hebben gekregen. Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag aan de Kamer.

De alcoholmeter kan controle van mensen met een drankverbod vergemakkelijken. Via het zweet van de drager wordt continu gemeten of diegene alcohol heeft genuttigd. Op dit moment moeten mensen met zo’n verbod gemiddeld twee keer per week door de reclassering worden gecontroleerd via een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Omdat het om een momentopname gaat, kan het verbod tussendoor overtreden worden.

GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn daarom vorig jaar een proef gestart met de meter, waarvan de resultaten inmiddels bekend zijn. Volgens Grapperhaus lijkt de enkelband een betrouwbaar controlemiddel voor de naleving van het alcoholverbod, maar hij wil de resultaten van dit jaar afwachten voordat hij zijn definitieve oordeel geeft.

Proef

Aan de proef hebben vorig jaar 26 mensen meegedaan. Omdat niet alle deelnemers vrijwillig meededen (sommigen droegen al een enkelband vanwege opgelegd elektronisch toezicht), moeten de resultaten veel slagen om de arm geïnterpreteerd worden, waarschuwt de bewindsman.



De deelnemers zijn positief over de meter. Ze noemden het een goede stok achter de deur om niet te drinken. Een aantal vroeg - uit angst voor een terugval - om het apparaat langer te mogen dragen, als goed excuus om niet te drinken tijdens de kerstdagen. Ook Justitie en de reclassering reageren optimistisch, hoewel advocaten wel hun zorgen hebben uitgesproken over de privacy van de dragers.



Niet bij iedereen verliep het goed. Een van de deelnemers heeft tijdens de proefperiode strafbare feiten gepleegd, waaronder mishandeling en verzet. Bij vier personen is geprobeerd - al dan niet bewust - om de band te saboteren. Die mensen kregen een waarschuwing.



De deelnemers waren 97,5% van de tijd dat ze gecontroleerd werden alcoholvrij. Drie maanden na het afdoen van de alcoholmeter is geen van de dragers die aan het onderzoek deelnamen, in aanraking geweest met de politie, schrijft Grapperhaus.

Geweld