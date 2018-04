Minister: Ouders laten meepraten over omvang klas

Blok verdedigt snelle aanval op Syrië: 'Dadervraag blijft onbeant­woord door Russisch veto'

17 april Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft vanmiddag in de Kamer opnieuw de aanval op Syrië verdedigt. Dat er geen sluitend bewijs is dat het Syrische regime achter de gifgasaanval in Douma zat, is volgens de bewindsman geen reden af te wachten. 'Rusland blokkeert het onderzoek naar de dader, dus dat antwoord zal nooit komen.'