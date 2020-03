Minister: OV niet alleen reserveren voor reiziger met vitaal beroep

De FNV wil dat het openbaar vervoer alleen nog toegankelijk is voor mensen die werken in de vitale sectoren. Samen met een aantal andere maatregelen moet dat volgens de vakorganisatie zorgen voor een betere bescherming tegen het coronavirus voor het personeel in het openbaar vervoer.



Bonden FNV Spoor en FNV Streekvervoer roepen het kabinet op specifieke vervoersbewijzen te geven aan medewerkers uit de vitale sectoren die niet met eigen vervoer op hun werk kunnen komen. Alle andere burgers moet verboden worden met het openbaar vervoer te reizen.



Minister Van Nieuwenhuizen: ,,De oproep aan iedereen is helder: reis alleen met het OV als dat strikt noodzakelijk is. We staan voortdurend in contact met alle vervoerders en er zijn op dit moment geen signalen van grote drukte die aanleiding geven tot het nemen van extra maatregelen.” Die kunnen volgens de minister in de toekomst wel volgen als dat nodig blijkt te zijn.