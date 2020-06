Minister: proef met toewijzen mbo-stages door school tegen discriminatie

Van Engelshoven reageerde daarmee op een voorstel dat haar partijgenoot, D66-Kamerlid Paul van Meenen woensdag in deze krant deed. Stagediscriminatie is in het mbo al jaren een groot probleem, blijkt uit onderzoek. Eerder, zei ze, reageerde zij afwijzend op dergelijke voorstellen. ,,Ik vond dat het onderdeel is van het leerproces van een student dat hij de arbeidsmarkt op gaat en solliciteren ervaart.”

Inmiddels denkt de minister er anders over, ook omdat ze het probleem tijdens haar ministerschap ‘zeker niet’ kleiner zag worden. ,,Als je 16 of 17 bent en je komt dit tegen… En dan niet één keer, maar twintig keer, dan moet je daar mensen ook tegen in bescherming nemen.” Van Engelshoven zei het ‘liever niet op deze manier te doen’, ,,maar misschien is het wel nodig om dit patroon te doorbreken.”

‘Verkeerd signaal’

Het voorstel van Van Meenen kon op bijval rekenen van linkse partijen als GroenLinks en PvdA. VVD-Kamerlid Bart Smals toonde zich kritisch. Hij noemde het ‘een verkeerd signaal’ om de achternaam te ‘verstoppen’ voor een werkgever. Van Meenen reageerde geërgerd. ,,Welk signaal ziet u als mensen op basis van hun achternaam worden geweigerd? Want dat gebeurt en dat wil ik niet meer.”

Volgens Smals willen bedrijven ‘zelf de regie’ over we er bij hen stage komt lopen en vreest hij dat het aantal stageplaatsen afneemt als scholen gaan beslissen welke student waar stage gaat lopen. Het mbo kampt nu al met een tekort van 19.000 stageplaatsen. ,,We delen het doel, maar het middel is verkeerd.”

Daarop werd de VVD’er uitgedaagd. ,,Wat wil meneer Smals dan doen?”, wilde PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul weten. Zij stelde dat stagediscriminatie al zo lang speelt, dat ze het idee heeft dat het onderwerp ‘op repeat’ wordt gezet. Smals stelde dat discriminatie ‘met wortel en tak’ moet worden uitgeroeid. ,,Het is artikel 1 van de grondwet potverdikkie.” Met een concreet plan kwam hij niet.

Matching

Wel wil het VVD-Kamerlid dat tijdens de pilot wordt onderzocht wat het effect is op het aantal beschikbare stageplekken. Minister Van Engelshoven zei zich geen zorgen te maken dat dit aantal terugloopt. ,,Het is voor een bedrijf ook wel makkelijk dat een onderwijsinstelling de matching op zich neemt. Laten we gewoon aan de slag gaan.”

Voor Denk gaat de pilot niet ver genoeg. ,,Het is een korte termijnoplossing”, stelde Kamerlid Selçuk Öztürk. ,,Later wordt je op de arbeidsmarkt alsnog met discriminatie geconfronteerd.” Hij pleitte voor ‘discriminatierechercheurs’. SP-Kamerlid Peter Kwint wil dat er harder wordt opgetreden tegen bedrijven die bewezen discrimineren. ,,Zorg dan ook dat er aangifte tegen wordt gedaan.”