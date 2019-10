Minister Schouten liet cruciaal woordje weg in speech voor boeren

Warme sanering

Het woordje ‘gedwongen’ heeft veel betekenis: dat houdt in dat boeren niet verplicht worden om hun bedrijf op te doeken. Maar het betekent ook dat de mogelijkheid bestaat dat er een ‘warme sanering’ komt, waarbij het zou kunnen dat de helft van de veestapel in Nederland verdwijnt. Bij zo’n sanering worden boeren volledig gecompenseerd, op basis van vrijwilligheid.



D66’er De Groot reageert via Twitter op de spreektekst: ‘Nog even de speech van Carola Schouten teruggelezen, en wat blijkt: we zijn het al bijna eens’, schrijft hij met een knipoog erachter. De Groot liet eerder al weten dat hij boeren wil uitkopen én wil helpen om over te stappen op kringlooplandbouw, om zo het aantal dieren te halveren.