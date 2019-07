Minister Slob: ‘Deze school kan door, maar niet met deze bestuurders’

Het bestuur wil niet weg.

,,Mijn besluit is niet ingegeven door willekeur. Alle scholen moeten voldoen aan onze wet- en regelgeving. Ook deze. Het bestuur heeft nu een paar weken om formeel te reageren op mijn besluit. Daarna volgt een formele aanwijzing. Volgen ze die niet op – en dat is hoogst uitzonderlijk, dat is nooit eerder gebeurd – dan is de uiterste consequentie dat de bekostiging van de school wordt gestopt. Ik hoop dat het niet zo ver komt. Ik hoop dat de ouders en het bestuur beseffen dat het serieus is dat ingegrepen moet worden. Zij zijn nu aan zet.’’



Het bestuur heeft al gezegd: desnoods gaan we door zonder geld uit Den Haag

,,Ook scholen die privaat gefinancierd worden, moeten voldoen aan onze regels. De zelfde eisen blijven onverminderd van kracht. Ouders moeten weten dat ik het fijn vind dat er ook voor hen met hun achtergrond een school is waar hun kinderen naartoe kunnen. Er is ruimte voor islamitisch onderwijs in ons land. Dat is echt mijn boodschap. Maar ouders moeten ook begrijpen dat zo’n school zich net als alle andere aan de wet moet houden.’’



Maar wat kunt u in dat geval nog doen?

,,Het is een misvatting dat je als private school kunt doen en laten wat je wilt. Dan is er nog het uiterste middel dat je kunt verbieden dat er onderwijs wordt gegeven. Maar ik wil daar niet op vooruitlopen. Mijn boodschap is: deze school kan door, maar niet met deze bestuurders.’’



Vind u het niet zorgelijk dat de Onderwijsinspectie pas na aanwijzingen van de AIVD goed onderzoek ging doen? In eerste instantie was de inspectie minder kritisch.

,,De inspectie was met een meer algemeen onderzoek bezig zoals altijd bij scholen die net gestart zijn. Na de AIVD-berichten is dat verdiept. Dat is niet raar. Het gebeurt vaker dat na signalen van anderen diepgravender onderzoek wordt ingesteld, zoals na de examenperikelen op het VMBO in Maastricht vorig jaar. En dan komen er soms meer dingen naar boven. In dit geval zeer ernstige.’’