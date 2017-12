Minister stuurt wethouder Brunssum (nog) niet weg

Palmens integriteit staat ter discussie. Er is een integriteitrapport over hem opgemaakt, maar dat is geheim. Omdat burgemeester Luc Winants van Brunssum het niet eens was met zijn benoeming door de gemeenteraad, stapte die vorige week op. Ollongren dreigde eerder gebruik te maken van haar bevoegdheid om dat besluit van de gemeenteraad te vernietigen, maar wacht daar nu mee. Ze wil eerst dat Gerd Leers - die als waarnemend burgemeester aan de slag gaat in Brunssum – eerst nog eens met alle partijen gaat praten.



De burgemeester van Binnenlandse Zaken heeft de bevoegdheid om raadsbesluiten te vernietigen. Op zich gebeurt dat vaker, alleen is het nog nooit voorgekomen dat ook een benoeming door een gemeenteraad werd vernietigd. ,,Ik heb de heer Leers geen deadline gesteld,’’ zei Ollongren vanmiddag na een gesprek dat ze had met zowel Winants als Leers over de ontstane situatie. ,,Ik ben nog steeds niet gerust op wat er in Brunssum gebeurt, maar Leers moet nu eerst de kans krijgen alles in goede banen te leiden.’’