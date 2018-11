Minister: Tijd dringt voor doorstart ziekenhuis Lelystad

Het Harderwijkse ziekenhuis St Jansdal bespreekt op het ogenblik met de curatoren of het de Flevolandse ziekenhuizen kan overnemen. De uitkomst zou nog deze week duidelijk moeten worden. Maar volgens een woordvoerder van de IJsselmeerziekenhuizen is het nu onwaarschijnlijk dat er vrijdag nieuws over een doorstart komt. ,,We proberen het zo snel mogelijk, er worden nog gesprekken gevoerd. Het streven is dat het begin volgende week rond is’', aldus de zegsman.