Minister: Uitspraken Haagse imam walgelijk, maar niet strafbaar

Aboutaleb zou volgens de imam een afvallige moslim zijn die moslims nooit zou hebben verdedigd. ,,Dit is een partij die moslims bestrijdt", zegt de salafistische Jneid in de video, die in januari verscheen. ,,Deze man voert het beleid van zijn partij uit." Grapperhaus heeft geen goed woord over voor Jneid. ,,Zijn uitspraken zijn verwerpelijk en dragen bij aan een antidemocratisch en onverdraagzaam klimaat waarin mensen uiteindelijk tegenover elkaar komen te staan. U mag erop rekenen dat deze imam zeer nauwlettend in gaten gehouden wordt. Er zal niet getwijfeld worden hem verder aan te pakken als daar aanleiding toe is. We letten vooral ook zeer goed op het welzijn van Aboutaleb."

Geen delict

Toch kan Jneid op dit moment niet strafrechtelijk worden aangepakt, stelt Grapperhaus. ,,Deze meneer zoekt de vrijheid van meningsuiting op op een wijze die zeer tartend is, maar helaas buiten de delictomschrijving in het strafrecht valt. Als we die omschrijving strakker maken, perken we ook de vrijheden van anderen in. Dat is een duivels dilemma, hoe bitter en akelig ook."



,,De samenleving moet blijven aangeven dat we dit niet accepteren", zegt Grapperhaus. ,, We moeten oppassen dat we niet iets in onze wet gaan opnemen dat deze mensen in de kaart speelt, omdat het onze vrijheid beperkt. We moeten blijven aangeven dat we hiervan walgen."