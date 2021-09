Minister Van Ark stapt definitief op om gezondheidsredenen: ‘Dit vergt meer tijd’

Minister voor Medische Zorg (VVD) Tamara van Ark vertrekt uit het kabinet. Ze kampte al langer met gezondheidsproblemen, in de zomer legde ze haar werk daarom neer. Nu stapt ze definitief op.

Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst zojuist. Demissionair minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis nemen haar taken over. Van Ark legde in de zomer haar werk tijdelijk neer op doktersadvies. Ze kampt met nekklachten.

Op twitter meldt Van Ark dat haar herstel langer duurt dan gehoopt. ,,Dit werk vraagt 100 procent en vaak meer en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is. Daarom heb ik besloten nu terug te treden. Ik wil iedereen bedanken voor de warme steun.”

Van Ark volgde vorig jaar Martin van Rijn op als minister voor Medische Zorg. De VVD-politica had onder meer de politieke leiding over de ‘operatie inhaalzorg’, om alle door coronadrukte ontstane achterstanden weg te werken in de ziekenhuizen.

‘Doktersadvies’

Eind juli nam ze zes weken pauze ‘op doktersadvies’, half september zou ze dan voldoende hersteld zijn. Maar nu legt ze alsnog haar taken neer. In het demissionaire kabinet is er al een tijdje een stoelendans gaande, met vertrekkende bewindspersonen, vervangers en tijdelijke opvolgers.

Afgelopen week ontstond er nog ophef over minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die voor het einde van de kabinetsrit overstapt naar een lobbyclub, eerder wisselde ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) vroegtijdig van baan. Deze carrièrestappen worden fel bekritiseerd.

Van Ark is de derde bewindspersoon van het huidige kabinet die om gezondheidsredenen opstapt. Eerder viel een van haar voorgangers Bruno Bruins om tijdens een coronadebat, ook minister van Economische Zaken Bas van ‘t Wout legde zijn werk neer vanwege een burn-out.

Sinds het huidige kabinet aantrad zijn negen bewindspersonen vertrokken. Vier gingen weg om politieke (vertrouwens-)kwesties, drie vanwege gezondheidsproblemen en twee anderen die een nieuwe baan elders vonden.

