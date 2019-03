Minister van Defensie op missie naar Litouwen met collega van Financiën: ‘Dit is de meneer met de centen’

,,Wopke, moet je hier eens kijken!’’ De stem van Defensieminister Ank Bijleveld schalt over het Litouwse oefenterrein Gaizunai. De Wopke in kwestie is Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Aan de rand van een naaldbomenbos heeft Bijleveld achter een groen camouflagedoek twee Nederlandse militairen ontwaard. Ze hebben een tankafweergeschut waar haar partijgenoot beslist even naar moet komen kijken. Daarmee kunnen ze de vijand tot 4,5 kilometer afstand uitschakelen.



Die vijand is een Rus. Althans, daar ervaren ze in Litouwen dreiging van. Als er geen buitenlandse militairen in het land zouden zijn, zo is de stellige overtuiging, dan had Rusland allang gedaan wat het bij de Oekraïense Krim ook deed: invallen en innemen.



Hoekstra, in plaats van gebruikelijk maatpak nu in slobbertrui en afritsbroek boven afgetrapte bruine herenschoenen, snelt naar het groene camouflagenet en koekeloert naar de militairen met groene en zwarte vegen op het gezicht. Generaal Gerard Koot introduceert Hoekstra bij de mannen die verscholen in het groen: ,,Dit is de meneer met de centen.’’