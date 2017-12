Minister: Van uitlevering van een Nederlandse cartoonist kan geen sprake zijn

Grapperhaus reageerde vanmiddag op vragen van VVD-Kamerlid Sven Koopmans over het nieuws dat cartoonist van onder andere het BD Ruben. L. Oppenheimer door Twitter is verzocht een spotprent van Erdogan, die hij al in april tekende, te verwijderen. Daarbij werd verwezen naar een gerechtelijke uitspraak van een Turkse rechtbank, die de afbeelding als 'belediging van Erdogan' ziet. Oppenheimer plaatste de spotprent online met als bijschrift: 'Erdogan is GEEN geitenneuker'.



De bewindsman benadrukt wel dat hij er in dit geval niet over gaat. ,,Twitter is een Amerikaans bedrijf en zal via de Amerikaanse autoriteiten moeten worden benaderd. Het is dus eigenlijk niet aan mij om zo'n opdracht van de Turkse rechtbank te beoordelen."



Toch voelt de minister zich genoodzaakt zich uit te spreken over de kwestie ,,Wij voeren verzoeken die indruisen tegen de vrijheid van meningsuiting niet uit. Van uitlevering van een Nederlandse cartoonist kan geen sprake zijn." Mocht er toch een rechtsverzoek komen, dan wordt dat met behulp van de Nederlandse wet bekeken. ,,En vrijheid van meningsuiting staat hier zeer hoog aangeschreven", aldus Grapperhaus.