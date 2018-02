Minister vanavond opnieuw op het matje over afschaffen referendum

Ook voormalig Kamerlid Boris van der Ham, in 2005 mede-initiatiefnemer van het raadgevend referendum, hekelt de wijze waarop meegewerkt wordt aan de afschaffing, en hij is naar eigen zeggen niet de enige binnen de partij. ,,Als D66 nou had gezegd: ‘Tja, dit hebben we verloren in de onderhandeling’, dan was dat helder geweest. Nu leek zowel minister Ollongren als de D66-kamerfractie argumenten te gebruiken die je eerder van oer-conservatieve partijen als CDA en VVD zou verwachten.”



De argumenten om de wet af te schaffen, zoals verwarring over de kiesdrempel, zijn volgens Van der Ham eenvoudig op te lossen via wetswijzigingen. ,,Finale argument is: mensen zouden het niet-bindende element van het referendum niet begrijpen. Wat een onderschatting van de kiezer”, aldus de oud-politicus, die net als de oppositie vindt dat het referendum veel te snel wordt afgeschoten. ,,Alsof je na 1 referendum kan concluderen dat het helemaal afgeschaft moet worden. Pas het aan, schaf het niet af. Of kom met iets beters. Maar ook dat ligt er nu niet.”