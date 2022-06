Minister vindt trekkerrijdende boeren op snelweg ‘niet oké’: ‘Je brengt mensen in gevaar’

Video LIVE | Vertragin­gen nemen af maar nog veel tractoren op de weg, gewonden na ongeluk met tractor op A12 bij Ede

Na afloop van het boerenprotest in het Gelderse Stroe zijn op meerdere plekken in Nederland snelwegen geblokkeerd met tractoren. Dat gebeurde onder meer op de A6 bij Emmeloord. Die blokkade is inmiddels opgeheven, maar kort erna werd het verkeer stilgelegd bij Lelystad. De politie en Rijkswaterstaat sluiten niet uit dat er op meer plekken zulke acties zullen komen. Bij een botsing tussen een tractor en een vrachtwagen op de A12 bij Ede zijn drie gewonden gevallen. De weg is dicht richting Utrecht. Mis niks van het protest met ons liveblog.

19:09