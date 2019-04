Minister Wiebes mocht kust aanwijzen voor windpark

Minister: Duizenden ‘zoekge­raak­te’ veroordeel­den in buitenland

12:21 Van de 11.000 voortvluchtige veroordeelden die nog straffen hebben openstaan, is zo’n 90 procent in het buitenland. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vanmorgen gezegd in de Tweede Kamer.