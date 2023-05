Minister Wiersma zegt sorry voor woedeaanvallen en mag door van de VVD: Maar ‘dit gedrag kan niet meer’

Minister Dennis Wiersma kan voorlopig aanblijven na nieuwe onthullingen over wangedrag tegen medewerkers. In een speciaal overleg met de VVD-fractie bood Wiersma dinsdag zijn excuses aan voor diens woedeaanvallen. Maar het VVD-talent kan zich geen nieuwe misstap permitteren.

,,Wiersma heeft excuses aangeboden aan onze oud-medewerkers die zich onveilig hebben gevoeld", zei VVD-fractieleider Sophie Hermans dinsdagmiddag na een overleg met Wiersma, die zelf had verzocht om de Kamerleden te spreken. ,,We vertrouwen erop dat Dennis alles in het werk stelt waardoor dit gedrag tot het verleden behoort. Dat vinden wij ongelooflijk belangrijk. Iedereen die hier werkt, moet dat prettig en veilig kunnen doen", zei Hermans, die meteen daarna vertrok en geen vragen van media beantwoordde.

Wiersma ligt al weken onder vuur na publicaties over zijn ‘horkerige’ gedrag tegen medewerkers. Na het eerste verhaal eind april erkende de minister direct dat hij ‘te fel’ was geweest en stelde dat het alleen in het begin van zijn ministerschap was geweest, en vooral gevolg was van zijn dadendrang.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afgelopen weekeinde schreef NRC echter dat hij ook in eerdere functies, als VVD-Kamerlid en als staatssecretaris van Sociale Zaken, al snel uit zijn slof schoot. Meerdere medewerkers zouden door zijn gedrag zijn opgestapt. Premier en VVD-leider Mark Rutte benadrukte maandagavond dat dat ‘het beeld niet fraai is’: ,,Daarom is het belangrijk dat hij bezig is, het is goed dat ‘ie het zelf serieus neemt. Hij wil het helemaal rechtzetten, dat is belangrijk", zei Rutte, die vond dat Wiersma ‘natuurlijk’ door kan. ,,Hij moet 't probleem oplossen.”

Maar het is wel de laatste kans, lijkt het. Als er nieuwe verhalen opduiken over vergelijkbaar wangedrag van ná eind april ziet het er beroerd uit voor het VVD-talent, schetsen coalitiebronnen. ,,Dan is het een ander verhaal.”

Wiersma ging maandag in een onderwijsdebat in de Tweede Kamer ook door het stof. ,,Ik heb al eerder gezegd: ik ben soms te scherp en te fel geweest, mensen ervaren dat als kwetsend en onaangenaam. Dat spijt mij erg, zeker gezien de voorbeeldfunctie die ik heb. Ik ben met mezelf aan de slag, ik sta meer open voor advies en ik heb nog beter in het oog hoe ik mijn energie en enthousiasme op een goede manier kan overbrengen.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: