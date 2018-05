Minister wil belastingvoordeel Jehova's toetsen na vermeend seksueel misbruik

De Jehova's Getuigen maken gebruik van een uitzonderingspositie bij de Belastingdienst voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vroeg zich vandaag openlijk of die belastingvoordelen nog wel gerechtvaardigd zijn, nu de geloofsgemeenschap weigert onafhankelijk onderzoek te laten doen naar misbruik van met name kinderen binnen de eigen gelederen. ,,Als je een instelling van algemeen nut bent, maar niet bereid bent te kijken hoe je kinderen kan beschermen, welk nut heb je dan?", aldus Van Toorenburg. Haar ergernis blijkt breed gedeeld in de Kamer.



Dekker toont begrip voor de oproep, maar tempert wel de verwachtingen. ,,De Jehova's zullen zeggen dat er geen veroordeling is geweest. En het laatste dat ik ze gun is een zaak die wij vervolgens verliezen. Je moet van tevoren goed weten of je in je recht staat.''



Van Toorenburg begrijpt de kanttekeningen van Dekker, maar wil hem desondanks 'toch aanmoedigen die strijd aan te gaan'.