Minister wil consumenten beter beschermen tegen ongunstige leningen

Rutte ontkent dat idee voor spotje is gestolen van EO: 'Wel geïnspi­reerd'

17 december Het idee voor het nieuwe VVD-spotje dat vandaag werd gelanceerd is niet gestolen van de EO. Dat zei Mark Rutte vanavond. De christelijke omroep maakte vorig jaar een kerstspotje waarin onbekende Nederlanders in het zonnetje worden gezet 'om wie ze zijn'. In de VVD-spot gebeurt hetzelfde met 'hardwerkende Nederlanders'.