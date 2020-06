Minister wil gevluchte criminelen in Oostblok opsporen en straf daar uit laten zitten

Dekker wil hiervoor afspraken maken met die landen. Van alle veroordeelden die hun straf ontlopen is 25 procent van naar hun thuisland Polen of Roemenië gevlucht. Of afspraken maken een reëel scenario is, blijft de vraag: juist in bijvoorbeeld Roemenië zitten de gevangenissen al overvol, waardoor de overheid weinig geprikkeld zal zijn om ‘onze’ straffen ook nog te laten uitzitten.



Het probleem komt voort uit een grotere zorg van dit kabinet. In 2018 bleek dat maar liefst 11.000 veroordeelden op dat moment hun straf niet aan het uitzitten waren, terwijl dat wel had gemoeten. De verklaring is tamelijk simpel: tussen het vonnis en het melden bij de gevangenispoort zit in veel zaken tijd, waardoor criminelen de kans zien de benen te nemen. Het direct vastzetten van iedereen die veroordeeld is, wil kabinet noch Tweede Kamer. Er bestaat immers een kans dat iemand in hoger beroep wordt vrijgesproken, waarna mensen ten onrechte hebben vast hebben gezeten.



Daardoor vlucht 90 procent van de voortvluchtigen wel naar het buitenland, waarvan een fors deel dus naar het Oostblok.



In een deze week verschenen onderzoek naar de problematiek blijkt niet dat Nederland grote steken laat vallen bij het opsporen of vast laten zetten van voortvluchtigen. Er is geen sprake van ‘grote gemiste kansen’. Er zijn geen delen in de ‘processen’ waarbij men grote steken laat vallen, concluderen de onderzoekers, die ook naar andere landen keken voor een vergelijking.