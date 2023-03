Minister Yesilgöz tikt OM-topman op vingers: Uitspraken ‘niet handig’

OM-topman Gerrit van der Burg zei in reactie op het rapport dat hij niet zou opstappen. Hij zei bij Nieuwsuur juist ‘stoïcijns’ door te gaan met ‘de bestrijding van het meedogenloze geweld in het drugsmilieu’.

Die uitlating noemt Yesilgöz ‘niet handig’. ,,Ik zou die woorden niet hebben gebruikt”, zei ze dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. Wel zegt ze ervan overtuigd te zijn dat Van der Burg de kritiek van de OVV onderschrijft en wil werken aan verbetering. ,,Ik ben overtuigd van zijn goede intenties en hij onderschrijft ten volle de aanbevelingen.”

Yesilgöz zegt dat zij binnen enkele weken inhoudelijk gaat reageren op het OVV-rapport. ,,Ik ben al vanaf dag één als minister bezig met dit dossier. De aanbevelingen die de OVV doet, zitten op de lijn die we al hadden ingezet. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen binnen het OM en de politie de intentie heeft te verbeteren en dat de urgentie door iedereen wordt gevoeld.”

De OVV stelde in haar rapport dat er grote fouten zijn gemaakt door de diensten die betrokken waren bij de bewaking van de slachtoffers. Yesilgöz zegt die conclusies te omarmen. ,,We moeten het stelsel herzien en dat zijn we aan het doen. Het rapport schetst een zeer pijnlijk beeld.”