Minister zwicht onder druk coalitie over Lelystad Airport

PVV haalt ‘nepnieuws­si­te’ aan tijdens vragenuur Tweede Kamer

17:09 Het VN-migratiepact is niet juridisch bindend, en wordt dat ook niet als het morgen bij de VN via een resolutie wordt aangenomen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanmiddag in de Kamer tijdens het wekelijke vragenuurtje na vragen van de PVV. Opmerkelijk is dat de vragen gebaseerd zijn op informatie van een site die regelmatig flirt met nepnieuws.