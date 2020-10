‘Ministerie meldde maandenlang te laag aantal nieuwe corona-opnamen’

video LIVE | Lichte daling aantal nieuwe coronabe­smet­tin­gen

14:28 Afgelopen etmaal zijn er 7305 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een lichte daling ten opzichte van het etmaal ervoor. Gisteren had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 7383 positieve tests gemeld. Er liggen wel 65 meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan gisteren. Het totale aantal bedraagt nu 1475, dat meldt het landelijk coördinatiecentrum Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).