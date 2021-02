Ministerie: Utrechtse proef met heropenen restaurants is niet nodig

Field labs

Voor de ‘natte horeca’ - waar cafés onder vallen - geldt dat er wél zogenoemde field labs komen. ,,Over de opzet van die experimenten wordt nu nog overlegd met Koninklijke Horeca Nederland en de Horeca Alliantie’’, zegt de woordvoerder. Als het kabinet die opzet goedkeurt, kan worden bekeken onder welke voorwaarden de natte horeca te zijner tijd weer de deuren kan openen. De verwachting is dat in maart de eerste field labs kunnen beginnen.



De Utrechtse burgemeester Dijksma hoopt dat een proef in haar stad al over twee weken kan beginnen. Maar dat is niet realistisch, zo zeggen kabinetsbronnen. Het aantal coronabesmettingen is nog te hoog, en de onzekerheid rond de Britse variant nog te groot om al op korte termijn te beginnen met het heropenen van de horeca.