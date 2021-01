Ministerie: Veel meer mensen gevaccineerd dan tot nu toe gemeld

Het cijfer is voortaan gebaseerd op de hoeveelheid vaccins die is afgeleverd bij priklocaties. Ook wordt rekening gehouden met 5 procent verspilling en met de aanname dat er zes prikken uit een flacon van het Pfizervaccin en tien prikken uit een flesje met Modernavaccin gehaald kunnen worden.



Later, wanneer de registratie helemaal op orde is, zal weer worden teruggevallen op het RIVM-systeem. Ook dan kan er weer een plotse verandering plaatsvinden van de gemelde getallen. Opmerkelijk, minister De Jonge zal de grote aanpassing niet gelijk vandaag melden in een Kamerbrief.



Volgens de website ourworldindata.org was in Nederland op 30 januari 1,3 procent van de mensen gevaccineerd, tegen 2,7 procent in de Europese Unie. Deze nieuwe telwijze van de Rijksoverheid zal ons landelijke cijfer rond de 2 doen belanden, leert een simpele berekening.