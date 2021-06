Ministers doen boekje open over frustraties: kabinet verkeek zich op eerste prik

Dat zeggen betrokkenen uit en rond het kabinet in een reconstructie van de derde coronagolf. ,,Het exacte moment van beginnen maakt op termijn epidemiologisch niets uit, maar we hebben qua beeldvorming onderschat wat dit betekent”, zegt een minister. ,,Inmiddels lopen we volmaakt in de pas, laatst prikten we zelfs het meeste weg in een week. Maar het beeld van die trage start kleeft er nog altijd aan.”